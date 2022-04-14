Федерация шахмат России приняла решение войти в Азиатскую шахматную федерацию

В четверг, 14 апреля, на заседании Наблюдательного совета общероссийской общественной организации «Федерация шахмат России» было принято решение о вхождении ФШР в Азиатскую шахматную федерацию.

Еще в конце февраля Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранил сборные России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. В индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ могут выступать российские и белорусские шахматисты. Также было объявлено, что Россия не будет принимать шахматную олимпиаду, запланированную на 26 июля — 8 августа 2022 года.