«Спасибо, что сообщили». Непомнящий отреагировал на включение ФШР в Азиатскую федерацию

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал включение Федерации шахмат России (ФШР) в Азиатскую федерацию шахмат.

«Серьезно? Я эту новость от вас узнал. Не знаю, сложно что-то сказать… Я сейчас готовлюсь к турнирам. Спасибо, что сообщили», — сказал Непомнящий «Чемпионату».

Еще в конце февраля Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранил сборные России и Беларуси от участия в турнирах, проводимых под эгидой организации. В индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ могут выступать российские и белорусские шахматисты. Также было объявлено, что Россия не будет принимать шахматную олимпиаду, запланированную на 26 июля — 8 августа 2022 года.