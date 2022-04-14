Сергей Карякин: Вместо того, чтобы унижаться, мы меняем курс на Азию

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оставил запись в соцсети, посвященную Федерации шахмат России (ФШР). Ранее стало известно, что организация хочет вступить в Азиатскую федерацию шахмат.

«Абсолютно правильный выбор!

Вместо того, чтобы унижаться, выпрашивая возможность играть в европейских шахматных турнирах, мы меняем курс на Азию!

Уверен, что в конкурентной борьбе с индийскими и китайскими шахматистами мы получим хороший опыт, который пригодится на дальнейших соревнованиях!» – написал Карякин.

Напомним, российские шахматисты лишились возможности выступать на крупных соревнованиях по решению Международной федерации шахмат (ФИДЕ).