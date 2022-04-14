Свищев сказал, в каком случае переход Федерации шахмат России в Азию можно назвать оправданным

Депутат Государственной Думы Дмитрий Свищев высказался о решении Федерации шахмат России перейти в Азиатскую шахматную федерацию.

«Ситуация в Европе привела к тому, что Федерации невозможно было работать в привычном режиме. Самое главное в этой ситуации — судьба спортсменов и проведение соревнований. Если Федерацию России ждут в Азии, если там готовы обеспечивать участие наших спортсменов, тогда решение оправданное», - приводит слова Свищева «Чемпионат».

Напомним, что в конце февраля Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранил сборные России и Белорусси от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации. В индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ могут выступать российские и белорусские шахматисты. Также было объявлено, что Россия не будет принимать шахматную олимпиаду, запланированную на 26 июля - 8 августа 2022 года.