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Президент Федерации шахмат России рассказал, почему было принято решение о переходе в Азию

Европа не предлагала крупные соревнования.
15 апреля 2022 15:40
автор: Максим Скороходов

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал причину, по которой организация перейдет в Азиатскую шахматную федерацию.

«Мы проанализировали, что за 30 лет работы с Европейским шахматным союзом у нас не было ни одного значимого соревнования в России. Сегодня шахматная жизнь вернулась в Азию, для будущего шахмат нам надо было перейти туда», - приводит слова Филатова «Матч ТВ».

Напомним, что в конце февраля Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации. При этом в индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ могут выступать российские и белорусские шахматисты.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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