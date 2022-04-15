Президент Федерации шахмат России рассказал, почему было принято решение о переходе в Азию

Президент Федерации шахмат России Андрей Филатов назвал причину, по которой организация перейдет в Азиатскую шахматную федерацию.

«Мы проанализировали, что за 30 лет работы с Европейским шахматным союзом у нас не было ни одного значимого соревнования в России. Сегодня шахматная жизнь вернулась в Азию, для будущего шахмат нам надо было перейти туда», - приводит слова Филатова «Матч ТВ».

Напомним, что в конце февраля Совет Международной шахматной федерации (ФИДЕ) отстранил сборные России и Белоруссии от участия в соревнованиях, проводимых под эгидой организации. При этом в индивидуальных турнирах под флагом ФИДЕ могут выступать российские и белорусские шахматисты.