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Карякин объяснил, почему зарубежные гроссмейстеры не поддерживают Россию публично

По мнению шахматиста, многие иностранцы выступают на стороне отечественных спортсменов
15 апреля 2022 20:34
автор: Александр Шульгин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что многие зарубежные шахматисты поддерживают российских спортсменов, однако не говорят об этом публично, чтобы не лишиться права участия в международных турнирах.

«Пишут и слова поддержки. Просто они не хотят выходить в публичную площадь. Гарантирую, что есть гроссмейстеры, которые на стороне России. Во-первых, их могут просто не пустить на турниры. Это же массово практикуется. Если есть несколько равноценных шахматистов, и западный организатор должен выбрать, то, конечно, он выберет тех, кто с прозападной позицией, чем тех, кто с пророссийской», - приводит слова Карякина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, решением ФИДЕ Карякин дисквалифицирован на полгода за участие в концерте-митинге в столичных «Лужниках» в честь восьмой годовщины присоединения Крыма к России.

Накануне стало известно о том, что руководство Федерации шахмат России приняло решение сменить континентальную прописку и войти в состав азиатской федерации.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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