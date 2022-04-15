Карякин объяснил, почему зарубежные гроссмейстеры не поддерживают Россию публично

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, что многие зарубежные шахматисты поддерживают российских спортсменов, однако не говорят об этом публично, чтобы не лишиться права участия в международных турнирах.

«Пишут и слова поддержки. Просто они не хотят выходить в публичную площадь. Гарантирую, что есть гроссмейстеры, которые на стороне России. Во-первых, их могут просто не пустить на турниры. Это же массово практикуется. Если есть несколько равноценных шахматистов, и западный организатор должен выбрать, то, конечно, он выберет тех, кто с прозападной позицией, чем тех, кто с пророссийской», - приводит слова Карякина телеканал «Матч ТВ».

Напомним, решением ФИДЕ Карякин дисквалифицирован на полгода за участие в концерте-митинге в столичных «Лужниках» в честь восьмой годовщины присоединения Крыма к России.

Накануне стало известно о том, что руководство Федерации шахмат России приняло решение сменить континентальную прописку и войти в состав азиатской федерации.