Карякин поддержал решение о блокировке сайта Chess.com

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение Роскомнадзора заблокировать доступ к интернет-порталу Chess.com.

«Сайт вместо того, чтобы заниматься шахматным контентом, начал вести активную антироссийскую пропаганду, убрал российские флаги у пользователей. Что касается быстроты реагирования РКН на мое обращение о блокировке, то я не знал, что так будет. Меня поддержали мои подписчики, поэтому считаю, что это не только мое заявление повлияло на это решение, а массовые жалобы наших граждан», — приводит слова Карякина Sport24.ru.

Ранее ФИДЕ отстранила россиянина от всех международных соревнований.

Добавим, что chess.com — сайт для игры в шахматы онлайн, форум, шахматная социальная сеть, а также одноименная компания, владеющая данным сайтом.