Карякин признался, что ожидал решение ФИДЕ отклонить апелляцию о его дисквалификации

Российский гроссмейстер Сергей Карякин отреагировал на решение апелляционной палата Комиссии по этике и дисциплине FIDE отклонить его апелляцию на дисквалификацию.

«Абсолютно ожидаемое решение. Теперь уже с этой бумагой в руках мы можем идти в суд. Все-таки в CAS чуть больше шансов, хотя тоже иллюзий нет», - приводит слова Карякина «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что шахматист может оспорить данное решение в CAS в течение 21 дня.

Напомним, ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за его высказывания на общественно-политические темы.