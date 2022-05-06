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В Госдуме отреагировали на решение ФИДЕ отклонить апелляцию Карякина

Шахматист был дисквалифицирован на шесть месяцев.
06 мая 2022 17:58

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение апелляционной палаты Комиссии по этике и дисциплине FIDE отклонить апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«Этого следовало ожидать. Решение политизированное до безумия, но апелляцию все равно надо подавать, иначе они решат, что мы сдались», - приводит слова Журовой ТАСС.

Ранее сообщалось, что шахматист может оспорить данное решение в CAS в течение 21 дня.

Напомним, ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за его высказывания на общественно-политические темы.

источник: ТАСС
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