В Госдуме отреагировали на решение ФИДЕ отклонить апелляцию Карякина

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на решение апелляционной палаты Комиссии по этике и дисциплине FIDE отклонить апелляцию российского гроссмейстера Сергея Карякина.

«Этого следовало ожидать. Решение политизированное до безумия, но апелляцию все равно надо подавать, иначе они решат, что мы сдались», - приводит слова Журовой ТАСС.

Ранее сообщалось, что шахматист может оспорить данное решение в CAS в течение 21 дня.

Напомним, ФИДЕ дисквалифицировала Карякина на полгода за его высказывания на общественно-политические темы.