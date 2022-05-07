ФутболХоккейВладиславу Третьяку - 70!Бокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Ушел из жизни старейший гроссмейстер мира Авербах

Советскому спортсмену было 100 лет.
07 мая 2022 15:09
автор: Максим Скороходов

Умер заслуженный мастер спорта, чемпион СССР по шахматам Юрий Авербах.

«7 мая на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер мира, выдающийся теоретик, писатель и журналист Юрий Львович Авербах (1922-2022). Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. О времени и месте прощания с Юрием Львовичем мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

На момент своей смерти Авербах являлся старейшим гроссмейстером в мире. Его именем назван один вариантов староиндийской защиты в дебюте партии.

Три дня назад президент Владимир Путин наградил Авербаха Орденом Почета за развитие и популяризацию шахмат.

источник: Федерация шахмат России
Это интересно:
Ушел из жизни старейший гроссмейстер мира Авербах
Советскому спортсмену было 100 лет.
07.05.2022 15:09
Шахматы
автор: Максим Скороходов
В Госдуме отреагировали на решение ФИДЕ отклонить апелляцию Карякина
Шахматист был дисквалифицирован на шесть месяцев.
06.05.2022 17:58
Шахматы
Карякин признался, что ожидал решение ФИДЕ отклонить апелляцию о его дисквалификации
Ранее шахматист был отстранен на шесть месяцев.
06.05.2022 17:26
Шахматы
Комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отклонила апелляцию Карякина на дисквалификацию
Гроссмейстер был отстранен на шесть месяцев.
06.05.2022 16:58
Шахматы
Карякин поддержал решение о блокировке сайта Chess.com
Ранее у российских шахматистов на сайте государственный флаг автоматически заменили на серый.
24.04.2022 18:08
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Карякин предложил план действий по поддержке российского спорта в условиях изоляции
Известный гроссмейстер призвал поддержать отечественных атлетов.
22.04.2022 17:50
Шахматы
автор: Артур Гичунцев
Карякин объяснил, почему зарубежные гроссмейстеры не поддерживают Россию публично
По мнению шахматиста, многие иностранцы выступают на стороне отечественных спортсменов
15.04.2022 20:34
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Президент Федерации шахмат России рассказал, почему было принято решение о переходе в Азию
Европа не предлагала крупные соревнования.
15.04.2022 15:40
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Свищев сказал, в каком случае переход Федерации шахмат России в Азию можно назвать оправданным
Главное - это спортсмены.
14.04.2022 19:48
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Сергей Карякин: Вместо того, чтобы унижаться, мы меняем курс на Азию
Известный гроссмейстер – о решении ФШР.
14.04.2022 19:26
Шахматы
Тренера Резцовой хотят вернуть из Болгарии, а «белорус» Падин отказывается! Что происходит в нашем биатлоне
Объявлены имена тренеров, которые будут возглавлять группы сборной России в следующем сезоне. В мужской команде это Юрий Каминский и Сергей Башкиров, в женской - Михаил Шашилов и Артем Истомин.
Из России — в США! Абрамович все-таки отдаст «Челси» американцам за 4,25 миллиарда, но денег не получит…
Лондонский клуб официально объявил о переходе к новой группе собственников во главе с Тоддом Боэли, Марком Уолтером и Хансйоргом Виссом.
«На финише сезона в Москве южане не выиграют». Ловчев — о матче ЦСКА — «Сочи»
Лучший футболист страны 1972 года Евгений Ловчев поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от центрального матча 28-го тура Российской Премьер-Лиги (7 мая, 19:00).
Как в СССР взяли под контроль ставки на спорт
Советский строй официально называл букмекерство «опасным» занятием, но если у государства случалась нужда в деньгах, оно без стеснения брало функции оператора ставок на себя.
Отрицательный угол — не проблема! Как Капризов забил свой четвертый гол в Кубке Стэнли (видео)
Победный гол и результативная передача Кирилла Капризова позволили «Миннесоте» выиграть в гостях у «Сент-Луиса» третий матч серии стартового раунда плей-офф НХЛ (5:1) и выйти вперед в противостоянии (2-1).
Оливейра сам лишил себя пояса, но все равно победит! Расклады на UFC 274
Чарльз Оливейра провалил взвешивание и точно не получит чемпионский пояс в легком весе, однако его ожидавшийся всеми поединок против Джастина Гейджи все равно состоится в ночь на 8 мая в Финиксе. А еще мы увидим титульный бой в женском минимальном весе и кровавую битву между Тони Фергюсоном и Майклом Чендлером.
Канело вырвет победу в концовке? Расклад и ставки на супербой Альварес — Бивол
В ночь на 8 мая в Лас-Вегасе пройдет грандиозный боксерский поединок: обладателю пояса WBA в полутяжелой категории Дмитрию Биволу будет противостоять лучший боец мира Сауль Альварес. «Плеймейкер» оценивает шансы.
Так Шварц уходит или его сливают? Как «Динамо» разгромили на 80-летие «Крыльев»
В стартовом матче 28-го тура РПЛ бело-голубые крупно проиграли «Крыльям Советов» (2:5) на фоне слухов о возможном уходе главного тренера.
Сайнс победит за 18! Расклады и ставки на Гран-при Майами
6 - 8 мая пройдет первый в истории «Формулы-1» Гран-при Майами. «Плеймейкер» оценивает шансы пилотов и команд.
«Звезда» для Дзюбы. Куда податься лучшему бомбардиру «Зенита» — в Сербию, Турцию или Китай?
Чем ближе окончание сезона в РПЛ, тем больше слухов о возможных трансферах. На этот раз инсайдеры уверяют, что Артем Дзюба летом покинет «Зенит».
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика