Ушел из жизни старейший гроссмейстер мира Авербах

Умер заслуженный мастер спорта, чемпион СССР по шахматам Юрий Авербах.

«7 мая на 101-м году жизни скончался старейший гроссмейстер мира, выдающийся теоретик, писатель и журналист Юрий Львович Авербах (1922-2022). Федерация шахмат России выражает искренние соболезнования родным и близким покойного. О времени и месте прощания с Юрием Львовичем мы сообщим дополнительно», - говорится в сообщении пресс-службы организации.

На момент своей смерти Авербах являлся старейшим гроссмейстером в мире. Его именем назван один вариантов староиндийской защиты в дебюте партии.

Три дня назад президент Владимир Путин наградил Авербаха Орденом Почета за развитие и популяризацию шахмат.