Московская область - победитель «Белой ладьи»

В турнире приняли участие 83 команды из регионов России, а также дружины из Беларуси и Киргизии. Состав команды - четыре игрока (не менее одной девушки) 2008 года рождения и моложе и один тренер.

Перед началом заключительного девятого тура равное число очков - по 26 индивидуальных - было у представителей «Курчатовской школы» (Москва) и гимназии им. Е. Примакова (Московская область); при этом лучшие дополнительные показатели был у столичных школьников.

В девятом туре москвичи обыграли сверстников из Республики Беларусь со счетом 3:1, а подмосковные шахматисты набрали на полочка больше, одолев дружину из Республики Татарстан со счетом 3,5:0,5.

Таким образом, победителем финала «Белой ладьи» стала команда гимназии им. Е. Примакова (Московская область) в составе: Святослав Лисенков, Максим Гаврилов, Максим Чертков, Диана Преображенская, тренер - гроссмейстер Игорь Ягупов. Подмосковные шахматисты сыграют матч со школьниками из Узбекистана.

На втором месте дружина из «Курчатовской школы» (Москва), на третьем - учащиеся Гимназии № 1 (Новосибирская область).

Параллельно с «Белой ладьей» в Ольгинке проходил командный турнир «Дебют» - ежегодное итоговое мероприятие проекта «Шахматы в школах», реализуемого ФШР при поддержке Фонда Тимченко. Соревнование завершилось победой школьников из Удмуртской Республики. Второе место заняла команда из Псковской области, а третье поделили шахматисты из Республики Ингушетия и Тульской области

Всего в турнире приняли участие 17 команд, сформированных из обучающихся в одной общеобразовательной организации тех регионов России, где реализуется проект «Шахматы в школах».

В заключительный игровой день для участников турнира «Дебют» был организован сеанс одновременной игры с гроссмейстерами Сергеем Рублевским и Михаилом Кобалия, а также с куратором Музея шахмат Дмитрием Олейниковым.