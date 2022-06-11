ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Михаил Кобалия будет представлять Россию на Генассамблее ФИДЕ

Сегодня Наблюдательный совет Федерации шахмат России определился с кандидатурой делегата ФШР на Генеральной Ассамблее ФИДЕ, которая пройдет в августе 2022 года в индийском Ченнае.
11 июня 2022 18:14
автор: Юрий Волохов

Представлять Россию на Ассамблее будет международный гроссмейстер Михаил Кобалия, старший тренер юношеской сборной России и руководитель Тренерской комиссии ФИДЕ.

Михаил Робертович прокомментировал решение Наблюдательного совета и описал стоящие перед ним задачи:

– Хочу поблагодарить Наблюдательный совет ФШР, который доверил мне эту миссию. На Ассамблее состоятся выборы президента ФИДЕ на ближайшие 4 года. В декабре прошлого года Набсовет единогласно поддержал кандидатуру действующего президента ФИДЕ Аркадия Дворковича, который много лет является локомотивом российских и мировых шахмат. В этом году он идет на выборы в паре с выдающимся шахматистом 15-м чемпионом мира Виши Анандом из Индии. Это существенно усиливает его команду!

Выборы будут напряженными: в них участвуют четыре кандидата. Это редкость для шахматного мира. Надеюсь, что делегаты по достоинству оценят результат первых четырех лет работы команды Дворковича и поверят в ее потенциал на следующие четыре года.

Еще один вопрос, который я планирую поднять на Ассамблее – это справедливость и обоснованность спортивных санкций, который вводятся по политическим мотивам. Считаю, что этот важный вопрос должен решаться в открытой дискуссии. Как многолетний тренер юношеской сборной России я знаю, насколько санкции могут быть чувствительны и для роста юных спортсменов, и для профессионалов, и особенно – для социально незащищенных групп шахматистов, таких как ветераны и инвалиды. Рассчитываю, что представители шахматного мира смогут выработать деполитизированный подход к решению этого вопроса.

источник: «Советский спорт»
Это интересно:
Михаил Кобалия будет представлять Россию на Генассамблее ФИДЕ
Сегодня Наблюдательный совет Федерации шахмат России определился с кандидатурой делегата ФШР на Генеральной Ассамблее ФИДЕ, которая пройдет в августе 2022 года в индийском Ченнае.
11.06.2022 18:14
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Московская область - победитель «Белой ладьи»
10 июня в AMAKS курорте «Орбита», расположенном в поселке Ольгинка Туапсинского района Краснодарского края, завершился финал открытых Всероссийских соревнований «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций.
10.06.2022 23:05
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Финал «Белой ладьи» стартует в День защиты детей
Финальный этап Всероссийских соревнований «Белая ладья» среди команд общеобразовательных организаций откроется в Международный день защиты детей 1 июня.
29.05.2022 15:40
Шахматы
автор: Юрий Волохов
Ушел из жизни старейший гроссмейстер мира Авербах
Советскому спортсмену было 100 лет.
07.05.2022 15:09
Шахматы
автор: Максим Скороходов
В Госдуме отреагировали на решение ФИДЕ отклонить апелляцию Карякина
Шахматист был дисквалифицирован на шесть месяцев.
06.05.2022 17:58
Шахматы
Карякин признался, что ожидал решение ФИДЕ отклонить апелляцию о его дисквалификации
Ранее шахматист был отстранен на шесть месяцев.
06.05.2022 17:26
Шахматы
Комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отклонила апелляцию Карякина на дисквалификацию
Гроссмейстер был отстранен на шесть месяцев.
06.05.2022 16:58
Шахматы
Карякин поддержал решение о блокировке сайта Chess.com
Ранее у российских шахматистов на сайте государственный флаг автоматически заменили на серый.
24.04.2022 18:08
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Карякин предложил план действий по поддержке российского спорта в условиях изоляции
Известный гроссмейстер призвал поддержать отечественных атлетов.
22.04.2022 17:50
Шахматы
автор: Артур Гичунцев
Карякин объяснил, почему зарубежные гроссмейстеры не поддерживают Россию публично
По мнению шахматиста, многие иностранцы выступают на стороне отечественных спортсменов
15.04.2022 20:34
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Как «Спартак» проиграл Суперкубок, не выходя на газон
От постоянных кляуз красно-белых российский футбол порядком устал.
В тренерах Назаров, на льду Толчинский и Голдобин, на разогреве Григорий Лепс! Все о «Кубке Лиги Ставок» по хоккею 3х3
ФХР решила заняться развитием новой разновидности хоккея - в формате «3 на 3». Первой ласточкой станет «Кубок Лиги Ставок», который пройдет в Москве с 12 по 14 июня 2022 года.
Сабмишн от Тейшейры и нокаут от Вали Шевченко! Расклад и лучшие ставки на UFC 275
12 июня в Сингапуре пройдет представительный турнир UFC, в одном из центральных боев которого мы увидим знаменитую Валентину Шевченко. «Плеймейкер» оценивает шансы участников.
Рангник и Модрич отправили Францию на дно! В Лиге наций снова весело
В группе 1 высшего дивизиона Лиги наций австрийцы на своем поле сыграли вничью с чемпионами мира французами — 1:1, а хорваты вырвали победу в Дании — 1:0, перевернув игру после выхода Луки Модрича.
«Лига Ставок» отметила 14-летие, Winline стал партнером РПЛ. Букмекерский обзор
Последние новости из мира отечественного беттинга.
Новая система ЧМ, киберсудейство и повышение Кибалко. Конгресс ISU завершился для России не так уж плохо
В Таиланде подошел к концу конгресс Международной федерации катания на коньках.
Теперь «Спартак» точно не вылетит! Как красно-белые докатились от Эмери до его видеоассистента
Очередной главный тренер народной команды 33-летний Гильермо Абаскаль не вызывает большого доверия.
Новый главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль в цифрах
Представляем нового испанского наставника красно-белых, о котором в России до 10 июня 2022 года не знал никто кроме нападающего ЦСКА Федора Чалова.
«Я в шоке». Мостовой — о выборе «Спартака» в пользу испанского тренера-ноунейма
Бывший лидер «Спартака» и сборной России Александр Мостовой прокомментировал «Плеймейкеру» назначение Гильермо Абаскаля.
«Купили за копейку канарейку!» Червиченко — о назначении Абаскаля главным тренером «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением о новом главном тренере красно-белых Гильермо Абаскале.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Турнир Radio Monte Carlo Golf Cup

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика