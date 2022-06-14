Карякин не будет подавать апелляцию на свое отстранение в Спортивном арбитражном суде

Менеджер россиянинаСергея Карякина заявил, что не планирует оспаривать отстранение шахматиста в CAS.

Напомним, что в конце марта комиссия по этике и дисциплине ФИДЕ отстранила 32-летнего гроссмейстера от соревнований под эгидой организации на шесть месяцев.

«Мы как команда Карякина не видим смысла тратить время, нервы и деньги, потому что уверены на сто процентов, что победить не сможем. Но мы уверены, что спорт должен оставаться вне политики, увы, сейчас это не так», — приводит ТАСС слова менеджера шахматиста Кирилла Зангалиса.

Добавим, что Федерация шахмат России отправила апелляцию в ФИДЕ, которая была отклонена. Из-за этого Карякин пропустит турнир претендентов в Испании.