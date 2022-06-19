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Каруана сыграл вничью с Дудой и делит первое место с Непомнящим на турнире претендентов

После трех игровых дней на счету лидеров зачета по победе и две ничьи.
Каруана сыграл вничью с Дудой и делит первое место с Непомнящим на турнире претендентов
19 июня 2022 21:16
автор: Максим Скороходов
автор фото: ФИДЕ

Завершился третий тур турнира претендентов на матч за шахматную корону.

Напомним, что россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

Главный конкурент Непомнящего американец Фабиано Каруана свой матч против поляка Яша-Кшыштофа Дуды также сыграл вничью. Белыми фигурами играл Каруана.

Таким образом, американец вместе с Непомнящим продолжают делить первое место, имея по два очка.

В четвертом туре Непомнящий 21 июня сыграет с французом Алирезой Фирузджой, а Каруана - с китайцем Дин Лижэнем.

источник: «Советский спорт»
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