Каруана сыграл вничью с Дудой и делит первое место с Непомнящим на турнире претендентов

Завершился третий тур турнира претендентов на матч за шахматную корону.
Напомним, что россиянин Ян Непомнящий сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.
Главный конкурент Непомнящего американец Фабиано Каруана свой матч против поляка Яша-Кшыштофа Дуды также сыграл вничью. Белыми фигурами играл Каруана.
Таким образом, американец вместе с Непомнящим продолжают делить первое место, имея по два очка.
В четвертом туре Непомнящий 21 июня сыграет с французом Алирезой Фирузджой, а Каруана - с китайцем Дин Лижэнем.
источник: «Советский спорт»