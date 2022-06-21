Непомнящий победил Фирузджу и возглавил турнир претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил на белыми фигурами на турнире претендентов Алиреза Фирузджу, представляющего Францию.
Главный конкурент российского шахматиста американец Фабиано Каруана в свою очередь черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.
Таким образом, Непомнящий набрал три очка и возглавил турнирную таблицу. Каруана занимает второе место, имея на 0,5 очка меньше.
Уже завтра россиянин черными фигурами сыграет с другим представителем США Хикару Накамкрой, а Каруана - белыми фигурами с венгром Рихардом Раппортом.
источник: «Советский спорт»