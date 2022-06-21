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Непомнящий победил Фирузджу и возглавил турнир претендентов

Каруана сыграл вничью с Лижэнем.
Непомнящий победил Фирузджу и возглавил турнир претендентов
21 июня 2022 20:40
автор: Максим Скороходов
автор фото: FIDE

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий победил на белыми фигурами на турнире претендентов Алиреза Фирузджу, представляющего Францию.

Главный конкурент российского шахматиста американец Фабиано Каруана в свою очередь черными фигурами сыграл вничью с китайцем Дин Лижэнем.

Таким образом, Непомнящий набрал три очка и возглавил турнирную таблицу. Каруана занимает второе место, имея на 0,5 очка меньше.

Уже завтра россиянин черными фигурами сыграет с другим представителем США Хикару Накамкрой, а Каруана - белыми фигурами с венгром Рихардом Раппортом.

источник: «Советский спорт»
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