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Непомнящий обыграл Раппорта и одержал вторую победу подряд на турнире претендентов

Соревнования проходят в Мадриде (Испания).
25 июня 2022 19:39
автор: Александр Бойченко

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал вторую победу подряд на шахматном турнире претендентов, обыграв черными фигурами венгра Рихарда Раппорта в седьмом туре первенства.

Непомнящий набрал 5,5 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице. Его ближайший преследователь Каруана наберет 5 очков, если обыграет Раджабова в игре седьмого тура.

Турнир претендентов завершится 4 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.

источник: «Советский спорт»
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