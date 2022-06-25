Непомнящий обыграл Раппорта и одержал вторую победу подряд на турнире претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий одержал вторую победу подряд на шахматном турнире претендентов, обыграв черными фигурами венгра Рихарда Раппорта в седьмом туре первенства.

Непомнящий набрал 5,5 очков и сохранил лидерство в турнирной таблице. Его ближайший преследователь Каруана наберет 5 очков, если обыграет Раджабова в игре седьмого тура.

Турнир претендентов завершится 4 июля. Победитель турнира получит право сыграть с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном в матче за мировую шахматную корону.