Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым в рамках турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в десятом туре турнира претендентов сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.
В этот раз в распоряжении Непомнящего оказались белые фигуры. Партия завершилась на 37-м ходу.
Напомним, до этого тура россиянин сохранял лидерство в общем зачете. Свежая таблица станет доступна после того, как все игроки завершат свои партии.
В случае победы в турнире Непомнящий во второй раз подряд примет участие в матче за мировую шахматную корону.
источник: «Советский спорт»