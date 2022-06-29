Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым в рамках турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий в десятом туре турнира претендентов сыграл вничью с азербайджанцем Теймуром Раджабовым.

В этот раз в распоряжении Непомнящего оказались белые фигуры. Партия завершилась на 37-м ходу.

Напомним, до этого тура россиянин сохранял лидерство в общем зачете. Свежая таблица станет доступна после того, как все игроки завершат свои партии.

В случае победы в турнире Непомнящий во второй раз подряд примет участие в матче за мировую шахматную корону.