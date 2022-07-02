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Тренер Непомнящего разобрал игру своего подопечного на Турнире претендентов

Шахматист с большой долей вероятности сыграет за титул чемпиона мира второй год подряд.
02 июля 2022 20:55
автор: Александр Шульгин

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал выступление шахматиста на Турнире претендентов.

«Ян показывает хорошую игру, а самое главное - выдерживает напряжение борьбы на всей дистанции. Важно, что удается не только выигрывать партии в хорошем стиле, но и хладнокровно вести защиту», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, за два тура до конца россиянин опережает ближайшего преследователя на два очка.

В прошлом году Ян уже участвовал в матче за мировую шахматную корону, уступив норвежцу Магнусу Карлсену.

источник: Чемпионат.com
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