Тренер Непомнящего разобрал игру своего подопечного на Турнире претендентов

Тренер российского гроссмейстера Яна Непомнящего Владимир Поткин прокомментировал выступление шахматиста на Турнире претендентов.

«Ян показывает хорошую игру, а самое главное - выдерживает напряжение борьбы на всей дистанции. Важно, что удается не только выигрывать партии в хорошем стиле, но и хладнокровно вести защиту», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, за два тура до конца россиянин опережает ближайшего преследователя на два очка.

В прошлом году Ян уже участвовал в матче за мировую шахматную корону, уступив норвежцу Магнусу Карлсену.