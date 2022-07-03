Американский шахматист Накамура вышел на второе место турнирa претендентов

Американский шахматист Хикару Накамура белыми фигурами победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду в 13-м туре турнира претендентов.

С учетом того, что китаец Дин Лижэнь черными фигурами свел вничью матч с Алирезой Фиружей, представляющего Францию, Накамура вышел на второе место, набрав 7,5 очка. У Лиженя стало 7 очков.

Напомним, ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Рихардом Раппортом и досрочно победил в турнире претендентов, добыв 9 очков за тур до финиша.

Добавим, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен сомневается, что будет защищать титул.

Данная ситуация не регламентирована, поэтому не исключено, что Непомнящий будет играть в матче за шахматную корону со спортсменом, занявшим второе место на турнире претендентов.