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Американский шахматист Накамура вышел на второе место турнирa претендентов

Ранее досрочную победу одержал российский гроссмейстер Непомнящий.
03 июля 2022 22:32
автор: Максим Скороходов

Американский шахматист Хикару Накамура белыми фигурами победил поляка Яна-Кшиштофа Дуду в 13-м туре турнира претендентов.

С учетом того, что китаец Дин Лижэнь черными фигурами свел вничью матч с Алирезой Фиружей, представляющего Францию, Накамура вышел на второе место, набрав 7,5 очка. У Лиженя стало 7 очков.

Напомним, ранее российский гроссмейстер Ян Непомнящий сыграл вничью с Рихардом Раппортом и досрочно победил в турнире претендентов, добыв 9 очков за тур до финиша.

Добавим, что действующий чемпион мира Магнус Карлсен сомневается, что будет защищать титул.

Данная ситуация не регламентирована, поэтому не исключено, что Непомнящий будет играть в матче за шахматную корону со спортсменом, занявшим второе место на турнире претендентов.

источник: «Советский спорт»
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