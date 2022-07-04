Непомнящий - о победе на Турнире претендентов: Мне посчастливилось играть не слишком долго

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою победу на Турнире претендентов.

«Как я себя сейчас чувствую? Традиционный ответ - не знаю… На этом турнире я больше пытался играть в шахматы, чем играть на победу. Это важно. Еще один важный фактор - у меня никогда не было здесь шестичасовой игры. Мне посчастливилось не играть слишком долго», - приводит слова шахматиста сайт ФИДЕ.

Напомним, что гроссмейстер стал победителем соревнований второй год подряд.

Теперь россиянина ждет битва за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, который ранее заявил, что больше не будет принимать участия в поединке, однако позже намекнул, что может изменить свое решение.