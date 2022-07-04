ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Непомнящий - о победе на Турнире претендентов: Мне посчастливилось играть не слишком долго

Россиянин выиграл соревнования второй год подярд.
04 июля 2022 10:45
автор: Александр Шульгин

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий прокомментировал свою победу на Турнире претендентов.

«Как я себя сейчас чувствую? Традиционный ответ - не знаю… На этом турнире я больше пытался играть в шахматы, чем играть на победу. Это важно. Еще один важный фактор - у меня никогда не было здесь шестичасовой игры. Мне посчастливилось не играть слишком долго», - приводит слова шахматиста сайт ФИДЕ.

Напомним, что гроссмейстер стал победителем соревнований второй год подряд.

Теперь россиянина ждет битва за мировую шахматную корону против действующего чемпиона мира Магнуса Карлсена, который ранее заявил, что больше не будет принимать участия в поединке, однако позже намекнул, что может изменить свое решение.

источник: FIDE
Это интересно:
Непомнящий - о победе на Турнире претендентов: Мне посчастливилось играть не слишком долго
Россиянин выиграл соревнования второй год подярд.
04.07.2022 10:45
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Американский шахматист Накамура вышел на второе место турнирa претендентов
Ранее досрочную победу одержал российский гроссмейстер Непомнящий.
03.07.2022 22:32
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Карлсен допустил, что сыграет с Непомнящим в матче за звание чемпиона мира по шахматам
Норвежец ранее сомневался, что будет в очередной раз защищать шахматную корону.
03.07.2022 20:06
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Непомнящий сыграл вничью с Раппортом и досрочно стал победителем турнира претендентов
Непомнящий сыграл вничью с Раппортом и досрочно стал победителем турнира претендентов
Российский гроссмейстер получил второй шанс завоевать шахматную корону.
03.07.2022 18:54
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Тренер Непомнящего разобрал игру своего подопечного на Турнире претендентов
Шахматист с большой долей вероятности сыграет за титул чемпиона мира второй год подряд.
02.07.2022 20:55
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов
Непомнящий сыграл вничью с Накамурой на турнире претендентов
Партия длилась 10 минут.
01.07.2022 16:40
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Непомнящий обыграл Фирузджу в рамках турнира претендентов
Россиянин продолжает лидировать в турнирной таблице.
30.06.2022 19:57
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Непомнящий сыграл вничью с Раджабовым в рамках турнира претендентов
Россиянин лидирует в общем зачете
29.06.2022 18:54
Шахматы
автор: Александр Шульгин
ФИДЕ изменила правила турнира претендентов у женщин
В нем участвуют три россиянки.
29.06.2022 14:17
Шахматы
автор: Александр Поволоцкий
Ян Непомнящий сыграл вничью с Каруаной и сохранил лидерство в Турнире претендентов
Партия завершилась на 40-м ходу.
27.06.2022 20:07
Шахматы
автор: Александр Бойченко
«Может, Абаскаля снимут после пяти туров, Суперкубок для него — момент истины». Панов — о «Спартаке»
Бывший нападающий сборной России и болельщик «Спартака» Александр Панов поделился с «Плеймейкером» ожиданиями от предстоящего 9 июля матче за Суперкубок, в котором красно-белые сыграют с «Зенитом».
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 04.07.2022: на кону 14 197 656 рублей!
4 июля 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Кассьерра забил через три минуты после дебюта! Как «Зенит» победил в Сочи лучшую команду Сербии
В последнем контрольном матче перед Суперкубком России со «Спартаком» команда Сергея Семака победила «Црвену Звезду» - 2:1.
Карлос, это было красиво! Итоги фантастического Гран-при Великобритании
Десятый этап «Формулы-1» подарил потрясающую борьбу лидеров, в которой преуспел Карлос Сайнс из «Феррари». Для испанца это первый титул в карьере.
Привет, Магнус! Скучал по Яну? Непомнящий не оставил шансов другим претендентам на матч с Карлсеном
Российский гроссмейстер Ян Непомнящий за тур до конца обеспечил себе первое место в турнире претендентов на звание чемпиона мира и второй раз поборется за шахматную корону с ее обладателем – норвежцем Магнусом Карлсеном.
Голы и бомбы. Как устроен футбол в ДНР и ЛНР
40-летние нигерийцы, стадионы, пострадавшие от снарядов, и членство в непризнанной Федерации вместе с цыганами, Пенджабом и Занзибаром... «Плеймейкер» рассказывает о том, что сегодня представляет собой футбол в Донецкой и Луганской Народных Республиках.
«Проклятье Дрейка» не сработало! Как Адесанья разбил Каннонира в Лас-Вегасе, несмотря на ставку легенды рэпа
Турнир UFC 276 в Лас-Вегасе был украшен несколькими знаковыми поединками.
Квинси — король предсезонки. Как «Спартак» разгромил «Енисей» перед выездом в Питер
Красно-белые в товарищеском матче победили красноярскую команду (3:0). У Квинси Промеса - гол плюс пас, а всего 5 мячей в трех последних играх.
Вяхирева — в Норвегию, Дмитриева — в Словению. Почему из России бегут гандбольные звезды
Сразу две олимпийские чемпионки из нашей сборной по гандболу впервые в карьере заключили контракты с зарубежными клубами.
Федотов-гейт. Молчание агента, поездка на «скорой», статья «до двух лет»
Скандальная история с задержанием средь бела дня экс-вратаря ЦСКА и сборной России Ивана Федотова обречена быть горячей темой на ближайшее время.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика