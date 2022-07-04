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Карлсен должен ответить об участии в чемпионском матче с Непомнящим до 20 июля

Матч за звание чемпиона мира по шахматам запланирован на 2023 год.
04 июля 2022 19:40
автор: Александр Поволоцкий

Гендиректор ФИДЕ Эмиль Сутовский назвал дату, до которой действующий чемпион мира Магнус Карлсен должен решиться на участие в матче за мировую шахматную корону.

Напомним, что турнир претендентов досрочно выиграл россиянин Ян Непомнящий. Карлсен ранее заявил, что готов играть только в том случае, если его соперником будет француз Алиреза Фируджа. В случае отказа норвежца, Непомнящий сыграет с шахматистом, который станет вторым на турнире претендентов.

«Мы не устанавливали официальный дедлайн, но я бы сказал, что 20 июля – Международный день шахмат – это примерно то время, к которому мы примем решение», — приводит Chess.com слова Сутовского.

Отметим, что Непомнящий – первый шахматист в истории, кто дважды подряд выиграл турнир претендентов.

источник: Chess.com
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