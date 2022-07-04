Непомнящий сыграл вничью с Дудой в заключительном туре Турнира претендентов

Российский гроссмейстер Ян Непомнящий провел матч заключительного тура Турнира претендентов против представителя Польши Яна-Кшиштофа Дуды.

Непомнящий играл черными фигурами, а партия завершилась на 48-м ходу.

Отметим, что россиянин досрочно выигрывал Турнир претендентов второй год подряд.

Действующий чемпион мира Магнус Карлсен должен до 20 июля решить, будет ли он участвовать в матче за мировую шахматную корону с россиянином.

Непомнящий — первый шахматист с 2014 года на Турнире претендентов, не потерпев поражений.