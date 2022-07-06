Гроссмейстер Карякин заявил, что Федерацией шахмат России управляют в Израиле

Гроссмейстер Сергей Карякин обвинил Федерацию шахмат России (ФШР) во внешнем управлении.

«В начале марта некоторые российские шахматисты сделали свой выбор и подписали письмо против спецоперации. Вишенкой на торте стали подписи функционеров ФШР: Владимира Барского, Этери Кублашвили, Яны Сидорчук, Дмитрия Кряквина, главреда журнала «64» Максима Ноткина и главное - Марка Глуховского, исполнительного директора ФШР!

Глуховский был главным идеологом и инициатором этого письма, а подписался в нем весьма скромно - «КМС, организатор», почему-то позабыв про свою должность. К слову, Глуховский (сейчас ещё и по совместительству менеджер Непомнящего) после начала спецоперации спокойно уехал в Израиль, откуда в режиме онлайн продолжает руководить деятельностью ФШР!» - написал Карякин в своем телеграм-канале.

Напомним, что сам Карякин был дисквалифицирован на шесть месяцев Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за поддержку спецоперации на Украине. Таким образом, Карякин пропустил турнир претендентов, который выиграл другой российский шахматист Ян Непомнящий. Теперь Непомнящий сыграет в следующем матче за звание чемпиона мира.

Добавим, что российские спортсмены продолжают выступать на соревнованиях под эгидой ФИДЕ, находясь под нейтральным флагом.

Но при этом ФИДЕ перенесла все соревнования из России, включая Шахматную Олимпиаду-2022, которая теперь пройдет в индийском Ченнаи.