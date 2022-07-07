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Сюгиров и Чарочкина – победители Высшей лиги чемпионатов России

В Обнинске завершились турниры Высшей лиги чемпионатов России среди мужчин и женщин по шахматам.
07 июля 2022 12:04
автор: Юрий Волохов

Оба турнира проходили по швейцарской системе в 9 туров. По пять лучших шахматистов получили право на участие в Суперфиналах чемпионатов России. Общий призовой фонд составил 5 миллионов рублей.

В открытом турнире за выход в Суперфинал сражались 45 шахматистов, включая членов женской сборной России Александру Горячкину и Полину Шувалову. У женщин участвовали 44 спортсменки.

В открытом турнире первое место занял Санан Сюгиров (Самарская область), который набрал 6,5 очков. После победы над Михаилом Кобалия Сюгирова догнал Владислав Артемьев (Республика Татарстан), но отстал по дополнительным показателям. По 6 очков набрали Максим Чигаев (Тюменская область) и Александр Рахманов (Вологодская область): лучший коэффициент вывел тюменца на третье место. Пятую путевку на Суперфинал получил Илья Ильюшенок (ХМАО - Югра), впервые отобравшийся на это соревнование.

У женщин первое место заняла Дарья Чарочкина (Москва), в активе которой 7 очков. На пол-очка отстала Екатерина Гольцева (Нижегородская область). По 6 очков набрали Марина Гусева (Московская область), Алина Бивол (Москва), Мария Якимова (Республика Татарстан) и Яна Жапова (Забайкальский край). Именно в таком порядке их расставили дополнительные показатели: забайкальская шахматистка не попала в пятерку сильнейших. Гольцева и Якимова впервые в своей карьере вышли в Суперфинал.

Организаторами соревнования выступили Федерация шахмат России, Министерство спорта Российской Федерации, Министерство спорта Калужской области и Федерация шахмат города Обнинска.

источник: «Советский спорт»
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