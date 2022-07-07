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Шипов понимает эмоции Карякина

Чемпион мира по блицу раскритиковал российских коллег по шахматам за то, что они согласились на условия, при которых могут выступать в нейтральном статусе.
07 июля 2022 20:43
автор: Максим Скороходов

Гроссмейстер Сергей Шипов оценил высказывание российского шахматиста Сергея Карякина, который раскритиковал своих коллег-соотечественников, подписавших письмо с осуждением действий Российский Федерации на политической арене, что дало возможность им играть на турнирах под эгидой ФИДЕ.

«Ситуация очень тяжелая. Российские шахматисты, хоть и не в такой мере, как другие виды спорта, но все-таки ограничены в правах и возможностях. Им надо продолжать карьеру. И сейчас абсолютно неуместно и несвоевременно устраивать внутренние битвы. Выяснять, кто более прав и свят. Очень не вовремя. Хотя можно понять эмоции Карякина. Он оказался как громоотвод на международном уровне. Его дисквалифицировали, лишили заслуженного турнира претендентов. Получается, что все блага льются на Яна Непомнящего, а Карякин в полном ауте. И спасти его не смогли. Вроде бы федерация делала всё возможное, но ничего ведь не получилось. Поэтому у Сергея возникает вопрос: а что же дальше?» - приводит слова Шипова RT.

Напомним, что сам Карякин был дисквалифицирован на шесть месяцев Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за поддержку спецоперации на Украине. Таким образом, Карякин пропустил турнир претендентов, который выиграл другой российский шахматист Ян Непомнящий. Теперь Непомнящий сыграет в следующем матче за звание чемпиона мира.

источник: «RT на русском»
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