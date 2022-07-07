«У больших личностей бывают конфликты». Шипов высказался об отношениях Непомнящего и Карякина

Российский гроссмейстер Сергей Шипов высказался свою точку зрения об отношениях между шахматистами Яном Непомнящим и Сергеем Карякиным.

Ранее Карякин заявил, что не общается с соотечественником с 24 февраля

«У Карякина просто ещё плохие отношения с Яном. Они когда-то общались, даже помогали друг другу. Но у больших личностей порой бывают конфликты. Сейчас просто такой период», — приводит RT слова Шипова.

Напомним, что Непомнящий выиграл турнир претендентов на шахматную корону. Действующий чемпион мира Карлсен ранее заявил, что готов играть только в том случае, если его соперником будет француз Алиреза Фируджа. В случае отказа Непомниящий сыграет с Дином Лижэнем.