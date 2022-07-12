Песков высказался по поводу критики Карякина в адрес руководства Федерации шахмат России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отреагировал на слова российского гроссмейстера Сергея Карякина, раскритиковавшего Федерацию шахмат России (ФШР).

Ранее 32-летний спортсмен обвинил ФШР во внешнем управлении. При этом он осудил решение исполнительного директора организации Марка Глуховского, покинувшего территорию России в связи со сложной геополитической ситуацией.

– Федерация дает высокие показатели и создает для спортсменов хорошие условия. Много достижений. Надеемся, будет еще больше! Ждем матч за корону! – цитирует Пескова РБК.

Напомним, что сам Карякин был дисквалифицирован на шесть месяцев Международной шахматной федерацией (ФИДЕ) за поддержку спецоперации на Украине. По этой причине он пропустил турнир претендентов, который выиграл его соотечественник Ян Непомнящий.