Жуков надеется, что на посту президента ФИДЕ останется представитель России

Почетный президент ОКР Александр Жуков оценил возможный результат выборов на пост главы Международной шахматной федерации.
Напомним, что кандидатами являются: россиянин Аркадий Дворкович, украинец Андрей Баришполец, белорус Иналбек Шерипов и француз Бахар Куатли.
«Я надеюсь, что пост президента ФИДЕ останется в Российской Федерации», - приводят «РИА Новости» слова Жукова.
Добавим, что выборы президента организации пройдут 7 августа в ходе конгресса, который состоится в индийском Ченнаи.
источник: «РИА Новости»