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Карпов раскритиковал ФИДЕ за ситуацию с Карякиным

Шахматист также ответил на вопрос об участии в выборах главы Федерации шахмат России.
17 июля 2022 20:13
автор: Александр Шульгин

12-й чемпион мира по шахматам Анатолий Карпов назвал ФИДЕ беспомощной организацией.

«До выборов далеко еще, посмотрим. Впереди главное - выборы президента FIDE, которая сдала все позиции, какие только можно. Такой беспомощной, как сейчас, эта организация не была никогда. А то, что сотворили с Сергеем Карякиным, - это ужас», - приводит слова гроссмейстера ТАСС.

Напомним, ФИДЕ отстранило Карякина на длительный срок за его участие в концерте-митинге в «Лужниках» в поддержку президента России Владимира Путина.

источник: ТАСС
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