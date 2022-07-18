«Ничего не сделал для развития шахмат». Карякин боится, что ФИДЕ возглавит украинец

Российский гроссмейстер Сергей Карякин объяснил, почему он опасается победы кандидата из Украины на выборах нового президента ФИДЕ.

«Там баллотируется один украинец. Что будет, если он выиграет выборы? Он не привел ни одного спонсора, ничего не сделал для развития шахмат. Если украинец будет президентом ФИДЕ, то мы просто все останемся без денег. Россияне точно не будут участвовать ни в каких турнирах, и это будет конец. Тогда точно надо будет создавать что-то новое. Но это я такой апокалиптический, конечно, сценарий написал», - приводит слова шахматиста ТАСС.

Напомним, что выборы пройдут 7-8 августа. Действующим главой организации является россиянин Аркадий Дворкович, который также зарегистрирован в качестве одного из кандидатов.