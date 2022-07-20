Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим

Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен заявил, что у него нет мотивации играть еще один матч за звание чемпиона мира.

- Я много думал над этим в течение длительного времени, более полутора лет. Я говорил с людьми из команды, я говорил с FIDE, я говорил с Яном, и я сказал им, что у меня нет мотивации играть еще одну игру на первенство мира, - приводит слова Карлсена «РИА Новости».

В июле россиянин Ян Непомнящий, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов, который прошел в Мадриде, завоевав право в 2023 году сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону.

Напомним, что 31-летний норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.