Тренер Непомнящего назвал причину отказа Карлсена играть матч за титул с россиянином

Тренер кандидата на мировую шахматную корону Яна Непомнящего Владимир Поткин объяснил, почему, с его точки зрения, действующий обладатель титула Магнус Карлсен мог отказаться от матча с россиянином.

«Хотел бы сказать, что это шокирующая новость.

Здесь стоит говорить о том, что Магнус делал такие заявления начиная с завершения матча в Дубае. Возможно, его внутренние чувства, тот поиск мотивации, которые он находил на каждый матч, стали основной причиной отказа», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, что Карлсен объявил о своем отказе сегодня, 20 июля.

Норвежец и россиянин играли между собой в предыдущем поединке за титул, после которого Карлсен предупредил, что может отказаться от следующего, если его соперником не станет шахматист из тех, с кем ему самому было бы интересно сесть за доску.