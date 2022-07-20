Карякин оценил шансы Непомнящего в матче за титул против китайца Дин Лижэня

Российский гроссмейстер Сергей Карякин оценил шансы Яна Непомнящего стать чемпионом мира в случае, если ему придется играть за титул с китайцем Дин Лижэнем.

«Шансы, конечно, есть. Ян играет успешно против Дин Лижэня. Например, на последнем турнире претендентов он у него выиграл. До этого был турнир в Екатеринбурге, где они обменялись победами», - приводит слова Карякина «Чемпионат».

Напомним, что Карлсен объявил о своем отказе сегодня, 20 июля.

Норвежец и россиянин играли между собой в предыдущем поединке за титул, после которого Карлсен предупредил, что может отказаться от следующего, если его соперником не станет шахматист из тех, с кем ему самому было бы интересно сесть за доску.

Согласно регламента, теперь Непомнящий должен сразиться с шахматистом, занявшим второе место на турнире претендентов, которым является Лижэнь.