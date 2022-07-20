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В Кремле заявили, что отказ от матча с Непомнящим не красит Карлсена

Норвежец не стал защищать титул чемпиона мира
20 июля 2022 15:17
автор: Александр Шульгин

Пресс-секретарь президента России Владимира Путина Дмитрий Песков прокомментировал отказ действующего чемпиона мира по шахматам Магнуса Карлсена от защиты своего титула в матче с победителем турнира претендентов Яном Непомнящим.

«Конечно, сожалеем! Это не красит Карлсена», - приводи слова Пескова ТАСС.

Напомним, что Карлсен объявил о своем отказе сегодня, 20 июля.

Норвежец и россиянин играли между собой в предыдущем поединке за титул, после которого Карлсен предупредил, что может отказаться от следующего, если его соперником не станет шахматист из тех, с кем ему самому было бы интересно сесть за доску.

Согласно регламента, теперь Непомнящий должен сразиться с шахматистом, занявшим второе место на турнире претендентов, которым является китаец Дин Лижэнь.

источник: ТАСС
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