Журова считает, что Карслен отказался от матча с Непомнящим по политическим причинам

Депутат Госдумы РФ Светлана Журова отреагировала на отказ норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от матча за звание чемпиона мира против российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Теперь Непомнящий поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Конечно, Карлсен отказывается играть с Непомнящим по политическим убеждениям, я в этом уверена. К сожалению, сейчас так. Странно, когда лучшие шахматисты не хотят играть друг с другом, это неправильно», - приводит слова Журовой Metaratings.

В июле россиянин Ян Непомнящий, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов, который прошел в Мадриде, завоевав право в 2023 году сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону.

Напомним, что 31-летний норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.