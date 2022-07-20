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Тарасова хочет отблагодарить Карлсена за отказ от матча с Непомнящим

Ранее норвежец заявил, что у него нет мотивации играть еще одну встречу за звание чемпиона мира.
20 июля 2022 16:54

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова отреагировала на отказ норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от матча за звание чемпиона мира против российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Теперь Непомнящий поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Конечно, эта новость поднимет дух шахматной федерации, да и не только им. Это прелестно, что Магнус отказался играть не из-за политической ситуации и русофобии, надо ему подарок какой-нибудь послать», – приводит слова Тарасовой «СЭ».

В июле россиянин Ян Непомнящий, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов, который прошел в Мадриде, завоевав право в 2023 году сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону.

Напомним, что 31-летний норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.

источник: «Спорт-Экспресс»
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