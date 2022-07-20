Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Терюшков назвал политическим шоу отказ Карлсена играть против Непомнящего

Теперь россиянин поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
20 июля 2022 17:09

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на отказ норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от матча за звание чемпиона мира против российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Теперь Непомнящий поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Здесь сложно что-либо комментировать, потому что это уже простое циркачество и политическое шоу. К сожалению, шахматы перестали быть одним из видов спорта», - приводит слова Терюшкова «СЭ».

В июле россиянин Ян Непомнящий, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов, который прошел в Мадриде, завоевав право в 2023 году сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону.

Напомним, что 31-летний норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.

источник: «Спорт-Экспресс»
Это интересно:
Песков заявил, что Россия готова провести часть матча за шахматную корону
За титул чемпиона мира поборются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
20.07.2022 17:46
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью на старте турнира в Хорватии
Соревнования проходят в Загребе.
20.07.2022 17:35
Шахматы
Терюшков назвал политическим шоу отказ Карлсена играть против Непомнящего
Теперь россиянин поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
20.07.2022 17:09
Шахматы
Тарасова хочет отблагодарить Карлсена за отказ от матча с Непомнящим
Ранее норвежец заявил, что у него нет мотивации играть еще одну встречу за звание чемпиона мира.
20.07.2022 16:54
Шахматы
Журова считает, что Карслен отказался от матча с Непомнящим по политическим причинам
Ранее норвежец заявил, что у него нет мотивации играть еще одну встречу за звание чемпиона мира.
20.07.2022 16:39
Шахматы
В Кремле заявили, что отказ от матча с Непомнящим не красит Карлсена
Норвежец не стал защищать титул чемпиона мира
20.07.2022 15:17
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Карякин оценил шансы Непомнящего в матче за титул против китайца Дин Лижэня
Обладатель титула Магнус Карлсен отказался играть с россиянином.
20.07.2022 15:00
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Тренер Непомнящего назвал причину отказа Карлсена играть матч за титул с россиянином
Норвежец объявил о своем решении сегодня.
20.07.2022 14:39
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Непомнящий сыграет с Дином Лижэнем в матче за мировую шахматную корону
Норвежский гроссмейстер Магнус Карлсен отказался проводить матч за звание чемпиона мира.
20.07.2022 14:11
Шахматы
Карлсен отказался от матча за мировую шахматную корону с Непомнящим
Карлсен и Непомнящий уже оспаривали шахматную корону в прошлом году, тогда норвежец победил со счетом 7,5:3,5.
20.07.2022 13:56
Шахматы
Штрафы ужесточили, сломанный в Казани фанату палец не рассматривали. Итоги первого в сезоне заседания КДК РФС
Глава контрольно-дисциплинарного комитета РФС Артур Григорьянц прокомментировал первые в сезоне-2022/23 решения.
Карлсен «улетел», но обещал вернуться. Как лучший шахматист мира отказался защищать корону против нашего Яна Непомнящего
Норвежец Магнус Карсен не захотел играть матч за звание лучшего шахматиста планеты с россиянином Яном Непомнящим, который недавно стал победителем турнира претендентов.
Каждый третий зритель ЧМ-2022 в Катаре будет женщиной? Масштабное футбольное исследование Nielsen
Знаменитое маркетинговое агентство Nielsen при поддержке платформы Gracenote исследовало особенности футбольной аудитории по всему миру с целью помочь организаторам и спонсорам чемпионата мира 2022 года в работе с болельщиками.
«Барселона» разгромила клуб Бекхэма, Сидорова установила рекорд сезона, Федотову предложили убежище
«Плеймейкер» подводит итоги минувших дня и ночи в мировом спорте.
Бог ушел на пенсию. Каким мы запомним гениального фигуриста Юдзуру Ханю
Двукратный олимпийский чемпион завершает карьеру в большом спорте.
Почему Дзюба в Первой Лиге — не фантастика
Новый сезон РПЛ стартовал, а Артем Дзюба так и не нашел себе новый клуб. Пока реальность неприятно удивляет ветерана.
М+М и Ж+Ж равно… Как спортсмены признаются в принадлежности к ЛГБТ и что после этого бывает
В России мода на каминг-ауты. О своей нетрадиционной сексуальной ориентации одна за другой заявили футболистка Надежда Карпова и теннисистка Дарья Касаткина. «Плеймейкер» вспоминает самые громкие ЛГБТ-признания мирового спорта.
Старт РПЛ и не только в обзоре футбольных мемов
Последние новости российского и европейского футбола в картинках и видосиках.
От «Нужно искоренять!» до «Молодец, Даша!» Касаткина рассказала о своей ориентации — это вызвало бурную реакцию
12-я ракетка мира Дарья Касаткина совершила редкий для российского спорта каминг-аут, заявив о том, что у нее есть девушка и опубликовав совместное фото с фигуристкой Натальей Забияко. Сердечко в посте не оставило сомнений, что это любовь.
Дело Газзаева живет и процветает! Минспорт намерен создать Объединенный чемпионат от Херсона до Цхинвала
На совещании в ДНР Министерство спорта России предложило создать футбольную лигу для команд Крыма, Донецкой и Луганской Народных Республик, Херсона, Запорожья, Абхазии и Южной Осетии.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика