Терюшков назвал политическим шоу отказ Карлсена играть против Непомнящего

Депутат Госдумы РФ Роман Терюшков отреагировал на отказ норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от матча за звание чемпиона мира против российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Теперь Непомнящий поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Здесь сложно что-либо комментировать, потому что это уже простое циркачество и политическое шоу. К сожалению, шахматы перестали быть одним из видов спорта», - приводит слова Терюшкова «СЭ».

В июле россиянин Ян Непомнящий, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов, который прошел в Мадриде, завоевав право в 2023 году сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону.

Напомним, что 31-летний норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.