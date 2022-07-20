Непомнящий и Карлсен сыграли вничью на старте турнира в Хорватии

Российский шахматист Ян Непомнящий черными фигурами сыграл вничью с действующим чемпионом мира Магнусом Карлсеном в первом туре Большого шахматного тура в рапид, который проходит в Загребе.

Сегодня, 20 июля Непомнящий белыми фигурами сыграет с Фируджей и черными - с Мамедьяровым в рапид, а 21 июля шахматисты проведут еще две партии по рапиду.

Напомним, что в июле россиянин Ян Непомнящий, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов, который прошел в Мадриде, завоевав право в 2023 году сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону. Однако Карлсен отказался от встречи, сославшись на отсутствие мотивации.