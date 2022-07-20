Пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков заявил, что Россия готова провести часть матча за шахматную корону. Об этом сообщает РИА Новости.

За титул чемпиона мира поборются россиянин Ян Непомнящий и китаец Дин Лижэнь.

Напомним, что в июле россиянин Ян Непомнящий, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов, который прошел в Мадриде, завоевав право в 2023 году сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону. Однако Карлсен отказался от встречи, сославшись на отсутствие мотивации.