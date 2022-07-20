Поткин считает столкновением традиций матч за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем

Владимир Поткин, тренер Яна Непомнящего, оценил шансы российского гроссмейстера в матче за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Говоря о матче между Непомнящим и Лижэнем - это будет борьба не только между яркими шахматистами, но и столкновение традиций. Они не раз говорили, что хотят вырастить своего шахматного чемпиона», - приводит слова Поткина RT.

Напомним, что в июле россиянин Ян Непомнящий, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов, который прошел в Мадриде, завоевав право в 2023 году сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону. Однако Карлсен отказался от встречи, сославшись на отсутствие мотивации.