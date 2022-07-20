Свищев - об отказе Карлсена играть с Непомнящим: Полтора года он говорил, что не будет участвовать

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев отреагировал на отказ норвежского шахматиста Магнуса Карлсена от матча за звание чемпиона мира против российского гроссмейстера Яна Непомнящего.

Теперь Непомнящий поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.

«Это его право. Магнус может не участвовать по разным соображениям. Может по личным, может по политическим. Я читал его интервью, и полтора года он говорил, что не будет участвовать», - приводит слова Свищева «Чемпионат».

В июле россиянин Ян Непомнящий, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов, который прошел в Мадриде, завоевав право в 2023 году сыграть с Карлсеном за мировую шахматную корону.

Напомним, что 31-летний норвежец является чемпионом мира с 2013 года, тогда норвежец обыграл Вишванатана Ананда из Индии. С тех пор Карлсен защитил титул четыре раза.