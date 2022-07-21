Дин Лижэнь: Мне очень повезло, что у меня есть возможность сыграть матч за звание чемпиона мира

Китайский гроссмейстер Дин Лижэнь прокомментировал решение норвежца Магнуса Карлсена отказаться от участия в матче с Яном Непомнящим за мировую шахматную корону.

– В это трудно поверить! Мне нужно немного успокоиться. Мне очень повезло, что у меня есть возможность сыграть матч за звание чемпиона мира. Такой шанс выпадает раз в жизни.

Почему отказался Карлсен? Думаю, что его решение обусловлено причинами, связанными с мотивацией. Трудно найти дебютные идеи на чемпионате мира, когда соперники так хорошо подготовлены, – цитирует Лижэня «Чемпионат» со ссылкой на Chess24.com.

Добавим, что согласно регламенту, после отказа Карлсена в матче за мировую шахматную корону Лижэнь, ставший вторым на турнире претендентов, встретится с российским гроссмейстером Яном Непомнящим, который в июле, набрав 9,5 очка в 14 турах, стал победителем турнира претендентов.