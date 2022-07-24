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Карякин раскрыл, как его подставила шахматная федерация

Спортсмен по-прежнему намерен добиваться отмены своей дисквалификации.
24 июля 2022 20:51
автор: Александр Шульгин

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал об изменившемся поведении чиновников из российской шахматной федерации в его отношении и выстраивании линии защиты в деле о своей дисквалификации.

«Российская шахматная федерация собиралась за меня впрягаться и подавать иск, но в последний момент я узнал, что они отказались от этой идеи. Если бы я об этом вовремя узнал, я бы по-другому строил защиту, но я узнал за три дня до окончания срока подачи апелляции. Но с другой стороны, надеюсь, подам в гражданский суд. У меня есть человек, который неравнодушно ко мне относится и, скорее всего, будет это дело спонсировать», - приводит слова шахматиста РИА Новости.

Напомним, Карякин был дисквалифицирован ФИДЕ за активное выражение своей политической и гражданской позиции.

Ранее стало известно, что Европейская федерация шахмат продлила свои санкции в отношении россиян, запретив им выступать на международных турнирах под своей эгидой. При этом ФИДЕ позволяет отечественным спортсменам принимать участие в мировых соревнованиях в нейтральном статусе.

источник: «РИА Новости»
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