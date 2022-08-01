Мурзин и Кобалия провели сеанс одновременной игры перед конгрессом ФИДЕ

Исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский рассказал, что делегат организации на Михаил Кобалия провел вместе с победителем онлайн-олимипады Володаром Мурзиным на генаральной ассамблее ФИДЕ сеанс одновременной игры на 100 досках.

Данное мероприятие прошло в шахматном клубе имени Михаила Таля в Индии.

«31 июля Мурзин и Кобалия провели сеанс одновременной игры на 100 досках в шахматном клубе имени Михаила Таля. Этот клуб известен тем, что в юные годы его посещал самый знаменитый шахматист Индии, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. В этом году Ананд не выступает за сборную Индии на олимпиаде, а участвует в выборах президента ФИДЕ в команде действующего президента Аркадия Дворковича. Виши Ананд претендует на позицию первого вице-президента Международной шахматной федерации. Конкуренцию Дворковичу и Ананду составляют еще три пары кандидатов, которые представляют Бельгию, Францию и Украину», - приводит слова Глуховского ТАСС.

Добавим, что Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с 2018 года. Под его руководством организация запретила проводить соревнования в России и перенесла Всемирную шахматную олимпиаду в индийский Ченнай, где с 1 по 9 августа пройдет конгресс ФИДЕ.