Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Мурзин и Кобалия провели сеанс одновременной игры перед конгрессом ФИДЕ

Конгресс состоится в Индии с 1 по 9 августа.
01 августа 2022 14:15
автор: Максим Скороходов

Исполнительный директор Федерации шахмат России Марк Глуховский рассказал, что делегат организации на Михаил Кобалия провел вместе с победителем онлайн-олимипады Володаром Мурзиным на генаральной ассамблее ФИДЕ сеанс одновременной игры на 100 досках.

Данное мероприятие прошло в шахматном клубе имени Михаила Таля в Индии.

«31 июля Мурзин и Кобалия провели сеанс одновременной игры на 100 досках в шахматном клубе имени Михаила Таля. Этот клуб известен тем, что в юные годы его посещал самый знаменитый шахматист Индии, 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. В этом году Ананд не выступает за сборную Индии на олимпиаде, а участвует в выборах президента ФИДЕ в команде действующего президента Аркадия Дворковича. Виши Ананд претендует на позицию первого вице-президента Международной шахматной федерации. Конкуренцию Дворковичу и Ананду составляют еще три пары кандидатов, которые представляют Бельгию, Францию и Украину», - приводит слова Глуховского ТАСС.

Добавим, что Дворкович возглавляет Международную шахматную федерацию с 2018 года. Под его руководством организация запретила проводить соревнования в России и перенесла Всемирную шахматную олимпиаду в индийский Ченнай, где с 1 по 9 августа пройдет конгресс ФИДЕ.

источник: ТАСС
Это интересно:
Мурзин и Кобалия провели сеанс одновременной игры перед конгрессом ФИДЕ
Конгресс состоится в Индии с 1 по 9 августа.
01.08.2022 14:15
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Карякин раскрыл, как его подставила шахматная федерация
Спортсмен по-прежнему намерен добиваться отмены своей дисквалификации.
24.07.2022 20:51
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Дин Лижэнь: Мне очень повезло, что у меня есть возможность сыграть матч за звание чемпиона мира
Матч за мировую шахматную корону состоится в 2023 году.
21.07.2022 09:00
Шахматы
Свищев - об отказе Карлсена играть с Непомнящим: Полтора года он говорил, что не будет участвовать
Теперь россиянин поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
20.07.2022 22:55
Шахматы
Поткин считает столкновением традиций матч за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем
Матч состоится в 2023 году.
20.07.2022 22:35
Шахматы
Песков заявил, что Россия готова провести часть матча за шахматную корону
За титул чемпиона мира поборются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
20.07.2022 17:46
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью на старте турнира в Хорватии
Соревнования проходят в Загребе.
20.07.2022 17:35
Шахматы
Терюшков назвал политическим шоу отказ Карлсена играть против Непомнящего
Теперь россиянин поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
20.07.2022 17:09
Шахматы
Тарасова хочет отблагодарить Карлсена за отказ от матча с Непомнящим
Ранее норвежец заявил, что у него нет мотивации играть еще одну встречу за звание чемпиона мира.
20.07.2022 16:54
Шахматы
Журова считает, что Карслен отказался от матча с Непомнящим по политическим причинам
Ранее норвежец заявил, что у него нет мотивации играть еще одну встречу за звание чемпиона мира.
20.07.2022 16:39
Шахматы
«Уход Федуна стал бы спасением и облегчением». Червиченко — о возможной смене владельца «Спартака»
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с «Плеймейкером» мнением об анонсированных перестановках в руководстве народной команды.
Ежемесячный розыгрыш «Джекпота» от «Лиги Ставок» 01.08.2022: на кону 13 198 828 рублей!
1 августа 2022 года состоится очередной розыгрыш акции «Джекпот. Большой куш», которую проводит букмекерская компания «Лига Ставок».
Теперь — Хачатурянц! Федуну нашли нового преемника в «Спартаке»
Как известно, дыма без огня не бывает. 1 августа различные источники продолжили настаивать на скорой смене руководителя в «Спартаке».
Справились и без Мбаппе! Как Месси, Неймар и Рамос устроили шоу из Суперкубка Франции в Тель-Авиве
«Пари Сен-Жермен» завоевал первый трофей в сезоне, выиграв Суперкубок страны у «Нанта» - 4:0.
«У нас с Литвиновым получилось неплохо». Никита Чернов — об обороне «Спартака» без Джикии
Защитник «Спартака» Никита Чернов после победы над «Оренбургом» в 3-м туре РПЛ (4:1) рассказал о борьбе за чемпионство и прокомментировал слова Леонида Федуна.
Абаскаль «подсел» на 4:1. Как «Спартак» разгромил «Оренбург» и втиснулся между «Зенитом» и ЦСКА
В матче 3-го тура РПЛ команда Гильермо Абаскаля повторила результат предыдущего тура (4:1) благодаря двум голам и двум передачам Квинси Промеса.
Ферстаппен рванул с десятого места на первое! Итоги Гран-при Венгрии
Тринадцатый этап «Формулы-1» завершился героической победой без пяти минут двукратного чемпиона мира Макса Ферстаппена на «Ред Булле» и очередным провалом «Феррари».
Нижний не дал ЦСКА обойти «Зенит»! Как армейцы упустили перевес в два мяча и лидерство в РПЛ
В матче 3-го тура РПЛ против «Пари НН» армейцы впервые в нынешнем сезоне пропустили и потеряли первые очки (2:2).
Чудо на паркете! Как американцы Блатт и Холден привели Россию к золоту Евробаскета
Серию статей, посвященную 30-летию российского спорта, продолжает рассказ о сенсационном триумфе наших баскетболистов на чемпионате Европы-2007 в Испании.
«Ничего страшного». Дмитрий Сенников — о 0:5 «Локомотива» в Санкт-Петербурге
Легенда «Локомотива» Дмитрий Сенников прокомментировал «Плеймейкеру» разгромное поражение столичной команды от «Зенита» в 3-м туре РПЛ.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика