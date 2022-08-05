Серебряный ЛевФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катание>x
Есть комментарийСпорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелоспортВодное полоВодно-моторный спортВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры

Александра Костенюк признана FIDE шахматисткой года

Организация вручила женские награды по итогам 2021 года.
05 августа 2022 21:37
автор: Александр Шульгин

FIDE вручила женские награды по итогам 2021 года, отметив исключительные вклад женщин в развитие мировых шахмат.

Церемонию в индийском городе Ченнаи открыл глава организации Аркадий Дворкович, напомнивший, что 2022 год признан годом женских шахмат, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу FIDE.

Лучшей шахматисткой стала россиянка Александра Костенюк, выигравшая Кубок мира среди женщин, а также чемпионат мира по быстрым шахматам. Кроме того, Костенюк стала серебряным призером мирового первенства по блицу.

Вице-президент Международной ассоциации шахматистов-опорников и старший тренер сборной России по шашкам и шахматам для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана Герасимова награждена специальной премией.

«Я очень благодарна FIDE, которая таким образом оценила мои усилия по продвижению шахмат среди лиц с ограниченными возможностями, - сказала Герасимова. - Инвалиды являются важной частью нашей шахматной семьи. Я попросила FIDE рассмотреть вопрос о том, чтобы снять санкции с российских и белорусских сборных, которые касаются людей с ограниченными возможностями».

Руководитель общего отдела ФШР Яна Сидорчук стала лауреатом премии лучшему организатору от Европы, а пресс-атташе ФШР Этери Кублашвили - лучшему женскому фотографу из Европы.

источник: ТАСС
Это интересно:
Александра Костенюк признана FIDE шахматисткой года
Организация вручила женские награды по итогам 2021 года.
05.08.2022 21:37
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Мурзин и Кобалия провели сеанс одновременной игры перед конгрессом ФИДЕ
Конгресс состоится в Индии с 1 по 9 августа.
01.08.2022 14:15
Шахматы
автор: Максим Скороходов
Карякин раскрыл, как его подставила шахматная федерация
Спортсмен по-прежнему намерен добиваться отмены своей дисквалификации.
24.07.2022 20:51
Шахматы
автор: Александр Шульгин
Дин Лижэнь: Мне очень повезло, что у меня есть возможность сыграть матч за звание чемпиона мира
Матч за мировую шахматную корону состоится в 2023 году.
21.07.2022 09:00
Шахматы
Свищев - об отказе Карлсена играть с Непомнящим: Полтора года он говорил, что не будет участвовать
Теперь россиянин поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
20.07.2022 22:55
Шахматы
Поткин считает столкновением традиций матч за шахматную корону между Непомнящим и Лижэнем
Матч состоится в 2023 году.
20.07.2022 22:35
Шахматы
Песков заявил, что Россия готова провести часть матча за шахматную корону
За титул чемпиона мира поборются Ян Непомнящий и Дин Лижэнь.
20.07.2022 17:46
Шахматы
Непомнящий и Карлсен сыграли вничью на старте турнира в Хорватии
Соревнования проходят в Загребе.
20.07.2022 17:35
Шахматы
Терюшков назвал политическим шоу отказ Карлсена играть против Непомнящего
Теперь россиянин поборется за шахматную корону с китайцем Дин Лижэнем.
20.07.2022 17:09
Шахматы
Тарасова хочет отблагодарить Карлсена за отказ от матча с Непомнящим
Ранее норвежец заявил, что у него нет мотивации играть еще одну встречу за звание чемпиона мира.
20.07.2022 16:54
Шахматы
Motoring-2022: фестиваль суперскоростей и ревущих моторов в Подмосковье!
В первый уик-энд августа автодром Moscow Raceway станет Меккой отечественного мотоспорта: здесь пройдет четвертый этап чемпионата Motoring по шоссейно-кольцевым мотогонкам с участием ведущих российских рейсеров.
«Ничто не сплачивает лучше, чем пьянка или мордобой!» Главные эксцессы на льду от «Сочи» Назарова
Второй игровой день «Лига Ставок Sochi Hockey Open»-2022 надолго запомнился болельщикам благодаря матчу «Сочи» - «Авангард», превратившемуся в одну нескончаемую драку. «Мы даем шоу!» - пояснил Андрей Назаров, который не собирается отступать от своей философии «агрессора» даже на предсезонных турнирах. Из драк с участием сочинцев уже набирается хит-парад!
Клопп или Гвардиола? Конте или Тухель? Но точно не Роналду! Расклад на новый сезон АПЛ с трансляциями
5 августа матчем «Кристал Пэлас» - «Арсенал» стартует очередной сезон сильнейшего национального футбольного турнира - Английской Премьер-Лиги. «Плеймейкер» оценивает шансы в чемпионской гонке.
Фестиваль «Иваново поле» посетило 17 тысяч любителей конного спорта
В Подмосковье с размахом прошел IV конный фестиваль «Иваново поле».
«Сочи» — крутая и необычная команда». Юрий Красовский — о контракте «Лиги Ставок» с черноморским хоккейным клубом
5 августа в рамках крупного предсезонного турнира «Лига Ставок Sochi Hockey Open» состоялось подписание партнерского соглашения между «Лигой Ставок» и хоккейным клубом «Сочи».
4-й тур РПЛ с выездами «Спартака» и «Зенита» к Шалимову и в Грозный: где смотреть бесплатно, кто судит и комментирует
6 и 7 августа пройдут восемь матчей Российской Премьер-Лиги. Представляем всю необходимую информацию о четвертом туре.
Будет сидеть! Как звезда НБА Грайнер получила от Химкинского суда 9 лет тюрьмы и миллионный штраф
4 августа был вынесен приговор гражданке США Бриттни Грайнер, двукратной олимпийской чемпионке по баскетболу, выступавшей в России за клуб УГМК.
Травма Мичкова, хет-трик Жафярова, новая победа Ротенберга. «Лига Ставок Sochi Hockey Open» набирает темп
На предсезонном турнире «Лига Ставок Sochi Hockey Open» в разгаре второй игровой день.
Ольга Журавская возглавила Первую СРО. Букмекерский обзор
Главные новости из мира беттинга.
Атака роботов! Как в Суперкубке УЕФА «Реал» — «Айнтрахт» будут определять офсайд
Президент УЕФА Александр Чеферин сообщил о том, что на матче между «Реалом» и «Айнтрахтом» в Хельсинки (10 августа, 22:00 мск) будет внедрена полуавтоматическая система определения положения вне игры, которую затем планируют использовать и в Лиге чемпионов.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2022г. Все права защищены.
 яндекс.метрика