Александра Костенюк признана FIDE шахматисткой года

FIDE вручила женские награды по итогам 2021 года, отметив исключительные вклад женщин в развитие мировых шахмат.

Церемонию в индийском городе Ченнаи открыл глава организации Аркадий Дворкович, напомнивший, что 2022 год признан годом женских шахмат, сообщает ТАСС, ссылаясь на пресс-службу FIDE.

Лучшей шахматисткой стала россиянка Александра Костенюк, выигравшая Кубок мира среди женщин, а также чемпионат мира по быстрым шахматам. Кроме того, Костенюк стала серебряным призером мирового первенства по блицу.

Вице-президент Международной ассоциации шахматистов-опорников и старший тренер сборной России по шашкам и шахматам для лиц с поражением опорно-двигательного аппарата Светлана Герасимова награждена специальной премией.

«Я очень благодарна FIDE, которая таким образом оценила мои усилия по продвижению шахмат среди лиц с ограниченными возможностями, - сказала Герасимова. - Инвалиды являются важной частью нашей шахматной семьи. Я попросила FIDE рассмотреть вопрос о том, чтобы снять санкции с российских и белорусских сборных, которые касаются людей с ограниченными возможностями».

Руководитель общего отдела ФШР Яна Сидорчук стала лауреатом премии лучшему организатору от Европы, а пресс-атташе ФШР Этери Кублашвили - лучшему женскому фотографу из Европы.