Российский функционер Аркадий Дворкович переизбран на пост президента Международной федерации шахмат (FIDE). Об этом сообщает пресс-служба организации.
Дворкович набрал 157 голосов против 16. Должность вице-президента занял 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд.
Добавим, что Дворкович возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.
Напомним, что нашу страну лишили всех мероприятий ФИДЕ, в том числе Всемирной шахматной олимпиады, а Сергей Карякина дисквалифицировали на полгода за политическое высказывание, в поддержку Владимира Путина.
источник: FIDE