Дворкович рассказал, что для него значит переизбрание главой ФИДЕ

Президент Международной Федерации шахмат Аркадий Дворкович прокомментировал свое переизбрание на пост главы организации.
«Для меня честь быть переизбранным на пост президента Международной Федерации шахмат», - приводит слова Дворковича «СЭ».
Дворкович набрал 157 голосов против 16. Должность вице-президента занял 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Россиянин возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.
Напомним, что нашу страну лишили всех мероприятий ФИДЕ, в том числе Всемирной шахматной олимпиады, а Сергей Карякина дисквалифицировали на полгода за политическое высказывание, в поддержку Владимира Путина.
источник: «Спорт-Экспресс»