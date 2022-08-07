Карякин - о переизбрании Дворковича: Он уже показал свое отношение к российским шахматам

Российский гроссмейстер Сергей Карякин прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича президентом ФИДЕ.

«Не делал бы из этого большую новость. Потому что Дворкович уже показал свое отношение к российским шахматам, когда не были допущены сборные мужчин и женщин из России на шахматную Олимпиаду. Он не пробовал заступиться за меня, за сборную», - приводит слова Карякина «СЭ».

Дворкович набрал 157 голосов против 16. Должность вице-президента занял 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Россиянин возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.

Напомним, что нашу страну лишили всех мероприятий ФИДЕ, в том числе Всемирной шахматной олимпиады, а Сергей Карякина дисквалифицировали на полгода за политическое высказывание, в поддержку Владимира Путина.