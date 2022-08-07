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Карпов: Дворкович пошел на поводу у нездоровых людей и допустил политику в шахматы

Накануне функционер был переизбран на пост главы ФИДЕ.
07 августа 2022 13:22

12-й чемпион мира Анатолий Карпов прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича президентом ФИДЕ.

«Дворкович пошел на поводу у нездоровых людей и допустил политику в шахматы. Теперь он должен на конгрессе провести решение, что шахматы должны быть вне политики», - приводит слова шахматиста ТАСС.

Дворкович набрал 157 голосов против 16. Должность вице-президента занял 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Россиянин возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.

Напомним, что нашу страну лишили всех мероприятий ФИДЕ, в том числе Всемирной шахматной олимпиады, а Сергей Карякина дисквалифицировали на полгода за политическое высказывание, в поддержку Владимира Путина.

источник: ТАСС
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