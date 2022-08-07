Сергей Шипов: Дворкович должен сейчас избавиться от людей, которые пропагандируют русофобию

Российский гроссмейстер Сергей Шипов прокомментировал переизбрание Аркадия Дворковича президентом ФИДЕ.

«Самое главное, чем Дворкович, на мой взгляд, должен сейчас заняться, - избавиться от людей, которые на поприще русофобии достигли невиданных высот», - приводит слова Шипова RT.

Дворкович набрал 157 голосов против 16. Должность вице-президента занял 15-й чемпион мира Вишванатан Ананд. Россиянин возглавляет ФИДЕ с октября 2018 года.

Напомним, что нашу страну лишили всех мероприятий ФИДЕ, в том числе Всемирной шахматной олимпиады, а Сергей Карякина дисквалифицировали на полгода за политическое высказывание, в поддержку Владимира Путина.